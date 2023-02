Fehér Ház: Az Egyesült Államok nem keresi a konfliktust Kínával, de megvédi szuverenitását

Az amerikai hatóságok a felszínen és a tenger alatt is változatlanul gyűjtik a szombaton megsemmisített kínai információs léggömb darabjait – jelentett ki hétfőn a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának kommunikációs koordinátora. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok nem keresi a konfliktust Kínával, de megvédi szuverenitását.

John Kirby egy washingtoni sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy részletes válaszokat szeretnének kapni arra a kérdésre, pontosan milyen hírszerző eszköz keresztezte az Egyesült Államok légterét a múlt héten. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy

a kínai eszköz korlátozottan manőverezésre is képes volt, sebességét és irányát is változtatni tudta, de alapvetően a légáramlatokkal sodródott nyugati irányba.

A kínai hírszerző ballon Alaszka térségében lépett be az Egyesült Államok légterébe még január 28-án, és az ország keleti partvidékén, Dél-Karolina állam közelében, még amerikai vizek felett semmisítette meg a légierő egy vadászrepülője szombaton kora délután.

John Kirby arra kérdésre nem válaszolt, hogy vajon az eszköz az Egyesült Államok területe fölött gyűjtött adatokat továbbította-e Kínába, ugyanakkor hozzátette: az amerikai hatóságok számára az a néhány nap, amely rendelkezésre állt az eszköz megfigyelésére, fontos volt, és tisztább képet ad majd az ilyen léggömbök képességeiről és ezen túlmenően Kína szándékairól is. Megjegyezte, hogy az amerikai hatóságok intézkedtek arról, hogy csökkentsék az érzékeny katonai létesítményekről megszerezhető információkat, tekintve, hogy a légi eszköz ilyen terület fölött is elhaladt.

A fehér házi illetékes arról is beszélt, hogy ez az incidens is szóba kerülhet Joe Biden elnök kedd esti évértékelő beszédében, vélhetően abban az összefüggésben, hogy az Egyesült Államok igyekszik betölteni a globális vezető szerepet, és ebben megkerülhetetlen a Kínával zajló stratégiai verseny.

John Kirby az amerikai-kínai viszonyt illetően úgy fogalmazott, hogy az a világot tekintve is a legkomolyabb kihatásokkal járó kapcsolat.

Hozzátette, hogy már a mostani incidenst megelőzően is feszült volt a kétoldalú viszony, és Joe Biden elnök kezdeményezésére a rendezés érdekében látogatott volna az amerikai külügyminiszter Kínába a hétvégén. John Kirby szerint az amerikai törekvés az lenne, hogy módokat találjanak arra, hogy a kapcsolatokat biztosabb alapokra helyezzék. Az incidens ebben a folyamatban nem segített, és az idő most nem alkalmas a szemtől szemben folytatott tárgyalásra szélesebb diplomáciai kérdésekről – jegyezte meg. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Antony Blinken külügyminiszter látogatását nem törölték, csak elhalasztották. Az amerikai-kínai viszonyban vannak olyan pontok, ahol egyetértés van, és olyanok is, amelyekben nincs, ezért fontos a kommunikáció – fűzte hozzá az elnöki hivatal illetékese.

A Pekingből érkező reakciókkal kapcsolatban, amelyek szerint az Egyesült Államok elhamarkodottan cselekedett és Kína válaszlépéseket fontolgat, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának koordinátora közölte, hogy amikor amerikai légtérben megsemmisítették az eszközt, akkor az a nemzetközi joggal teljes összhangban állt. Hozzátette, hogy az esetet az Egyesült Államok a szuverenitása megsértésének tekinti, és függetlenségét a jövőben is kész megvédeni.