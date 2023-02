Az összeomlott ház romjai között találtak rá a földrengésben eltűnt válogatott labdarúgóra

A Hatayspor labdarúgóklub alkalmazásában álló játékosra egy összedőlt épület romjai alatt találtak rá, lábsérüléssel és légzési nehézségekkel szállították kórházba. A hírt a klub is megerősítette.

Turkish club Hatayspor have confirmed winger Christian Atsu has been found alive and is being treated for injuries after being trapped under the rubble of the earthquake in Turkey. Fantastic news, get well soon Christian. pic.twitter.com/MGZhP9K8w4

— Transfer News Central (@TransferNewsCen) February 7, 2023