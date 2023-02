A németországi török közösség is segítséget küld a földrengés túlélőinek megsegítésére

Pénzadománnyal, takarókkal és meleg ruhákkal segítik a törökországi és szíriai földrengés túlélőit a Németországban élő török közösségek – közölte az egyik ottani kulturális egyesület.

„Jelenleg nagyon hideg van az érintett régiókban és az embereknek sürgősen szükségük van takarókra, meleg ruhákra és csizmákra” – hívta fel a figyelmet Tunca Karakas, az egyik kulturális szervezet tagja.

A földrengés után önkéntesek azonnali gyűjtőakciót indítottak több nagyvárosban is; Berlinben, Frankfurtban és Münchenben is. Levent Cukur müncheni bokszedzőtermét ajánlotta fel a gyűjtés idejére. „Azt gondoltuk, hogy megtöltünk két furgont, és aztán meg is vagyunk, de nem így történt reggel 10 óta nem álltunk meg.” – mondta a vállalkozó, aki saját maga is megdöbbent az összefogás sikerén. Az általuk gyűjtött felajánlások várhatóan csütörtökön érkeznek meg a katasztrófa sújtotta térségbe.

Mindeközben több civilszervezet pénzgyűjtésbe fogott, mert szerintük „az emberek maguk tudják a legjobban, hogy mire van szükségük” – szögezte le Gökay Sofuoglu, a Németországi Török Közösség elnöke.

A németországi kurd vöröskereszt hétfő óta 250 ezer euróval, azaz csaknem 100 millió forinttal támogatta a földrengés károsultjait.

A hétfői földrengésekben a halottak száma átlépte az ötezret, több tízezren maradtak fedél nélkül.

Németországban él a világ legnagyobb török kisebbsége, számuk meghaladja a 2,3 milliót.