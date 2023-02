Demokráciapárti aktivisták ellen indult per Hongkongban

A kínai nemzetbiztonsági törvény megsértése és felforgatásra irányuló szervezkedés vádjával 16 demokráciapárti aktivista ellen kezdődött per hétfőn Hongkongban, szigorú biztonsági intézkedések mellett.

2021 januárjában egy hajnali razzia során vettek őrizetbe 47 embert, akiket azzal gyanúsítottak, hogy részt vettek egy 2020-as, nem hivatalos előválasztáson, ezzel felforgatásra irányuló összeesküvést követtek el. A 47 ellenzéki közül 16-an ártatlannak vallották magukat, míg a többiek nem tagadták az ellenük felhozott vádakat. Azok ügyében, akik bűnösnek vallották magukat, a jelenleg zajló per után hoznak ítéletet.

A perben eljáró ügyészek a városvezetés átvételét, egyúttal a közigazgatás szétverését célzó „aljas összeesküvésnek” bélyegezték az előválasztást, és arra számítanak, hogy a várhatóan 90 napig tartó perben legalább három vádlott terhelő tanúvallomást tesz a többiekre. Elmarasztaló ítélet esetén a vádlottakra akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat a bíróság.

„Egy totalitárius rendszer ellen tiltakozni nem bűncselekmény” – mondta a bíróságnak az ügy egyik vádlottja, Leung Kvok-hung.

A volt ellenzéki politikus ellen még 2016-ban indult eljárás, mert a városi törvényhozó tanács ülésén kitépett egy aktát egy tisztségviselő kezéből.

Miután a hatóságok a per előtt számos változtatást végrehajtottak a büntetőeljárás Hongkongban bevett, szokásjogon alapuló lefolytatásán, Paul Lam igazságügyi miniszter az esküdtszék felállítását is elutasította. A nemzetbiztonsági törvény alapján a per levezetésére a legfelsőbb bíróság három tagját kérték fel.

A Peking által 2020. június 30-án elfogadott, majd azonnal hatályba is lépő nemzetbiztonsági törvényt Hongkongra szabottan dolgozták ki, válaszul a hónapokig tartó, időnként erőszakba torkolló demokráciapárti tüntetésekre.

A jogszabály a szakadár tevékenységet, a felforgatást, a terrorizmust, valamint a nemzetbiztonság veszélyeztetésére külföldi országokkal vagy más külső elemekkel való összejátszást sorolja fel, és egyes esetekben lehetővé teszi a gyanúsítottak kiadását Kínának.

A törvény ellen számos külföldi kormányzat és nemzetközi szervezet is szót emelt, attól tartva, hogy az tovább gyengíti a hongkongi szabadságjogokat, jóllehet Kína az „egy ország, két rendszer” elve alapján nagyfokú autonómiát ígért a korábban brit gyarmati uralom alatt álló Hongkongnak az anyaországhoz történő 1997-es visszakerülését követő ötven évre.

A kínai és a hongkongi hatóságok szerint viszont a törvény stabilitást hozott az Ázsia pénzügyi központjaként számon tartott nagyvárosba.

A kiemelt kép illusztráció.