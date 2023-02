Borzasztó látvány fogadta a rendőröket: el sem hitték, mit találtak a két holttest mellett

A New York-i rendőrség borzasztó körülmények között talált rá egy elhunyt házaspárra, valamint annak 150 macskájára, amely a Westchester-i SPCA – az Egyesült Államok egyik legrégebbi állatvédő szervezete – szerint „történelmének legnagyobb mentési akciójához” vezetett.

A rendőrök ellenőrzést végeztek egy Cordial Roadon lévő lakóházban, amikor egy 50-es éveikben járó férfit és nőt találtak holtan a ház egyik szobájában – jelentette a People.com.

Robert Noble, Yorktown rendőrfőnöke szerint a férfi és a nő halálában idegenkezűség nem játszott szerepet. A halálukkal kapcsolatos nyomozás folyamatban van, egyelőre annyit tudni, hogy férj és feleség voltak.

