Álmukban érte a törököket a katasztrófa – folyamatosan nő a földrengések áldozatainak száma

Több erős földrengés rázta meg Törökország dél-keleti részét hajnalban. A föld Szíriában is megmozdult. Eddig több mint 300 halálos áldozatról tudnak a hatóságok, de a szám percről percre nő. Törökországban veszélyhelyzetet hirdettek, és nemzetközi segítséget kértek a mentéshez. A földrengés miatt Olaszországban szökőárra figyelmeztettek a hatóságok, ezt azóta már visszavonták.

Romok amerre csak a szem ellát és kétségbeesett kiálltások. Törökország délkeleti és Szíria északi részén élőket álmukban érte a rendkívül erős, a Richter skála szerinti 7,8 – es földrengés.

Aki csak tud, segíteni próbál a romok alá szorult embereken.

„Én aludtam, de a feleségem hirtelen felébresztett. Nagyon erősen rengett minden, nagyon félelmetes volt. Az első rengés 2 percig tartott” – mondta egy férfi.

A földmozgás helyi idő szerint hétfő hajnalban 4 óra 17 perckor történt. A legtöbb embert álmában érte a katasztrófa. A rengés epicentruma 18 kilométer mélyen, Gazianteptől körülbelül 33 kilométerre volt. Az első rengést több, mint 20 nagyon erős utórengés követte.

„Nagyon sok az ember az összedőlt épületek alatt. A barátom ebben a házban lakott. A gyermekeit már kimentették, a kislányának eltört a keze. Majd meglátjuk, mi történt azokkal, akik a földszinten éltek”

– nyilatkozta egy másik férfi.

A földrengés Törökországban 10 térséget érint, köztük Gaziantep, Diyarbakir és Malatya városokat.

A katasztrófában rengeteg lakóház, Diyarbakirban egy bevásárlóközpont is összedőlt. A romok alatt nagyon sok az ember, az áldozatok száma óráról órára nő.

„Ebben a pillanatban minden rendelkezésre álló osztagot mozgósítottunk. A csendőrség, a rendőrség, a török hadsereg, a katasztrófavédelmi egységek, a Török Félhold, a kutató és mentőegységek egész Törökország területéről a katasztrófa helyszínére lettek irányítva” – fogalmazott a török belügyminiszter.

A török hatóságok 4-es szintű vészhelyzetet hirdettek, ami azt is jelenti, hogy az ország máris nemzetközi segítséget kér a mentéshez.

A földmozgás Szíriában is pusztított. Aleppóban is több ház összedőlt, sok a halott és a sérült. Libanonban és Cipruson is érezni lehetett a földmozgást.

A térségben gyakorik a földrengések, mert Törökország két kontinentális talapzat határán fekszik. 1999-ben az ország északnyugati részén több mint 17 ezer emberéletet követelt egy földmozgás.