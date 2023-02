Nőtt a chilei erdőtüzek halálos áldozatainak száma

Sajtótájékoztatóján Carolina Tohá belügyminiszter elmondta, hogy az intenzív hőhullám okozta időjárási viszonyok miatt az oltás csak lassan halad.

A hatóságok bejelentették, hogy a 231 tűz közül jelenleg 80-at nagy erőkkel oltanak, 151-et ellenőrzés alá vontak.

#BREAKING #CHILE

🔴CHILE: TERRIFYING SCENES FROM A "FIRE TORNADO" IN ŇUBLE REGION!

There ARE more than 204 wildfires raging in Chile.

More than 13 people lost their lives.

