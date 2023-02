Lelőtték a kémléggömbött Washington felett, Kína tiltakozott

A tárca egyik szóvivője újságírók előtt emlékeztetett arra, hogy a léggömb észlelését követően a Pentagon szóvivője kijelentette, hogy az nem jelent fenyegetést az emberekre, így a légi eszköz lelövésével – a pekingi álláspont szerint – az amerikai fél „nyilvánvalóan túlreagálta” az ügyet.

A tárca közleményben cáfolta a kémkedésről szóló amerikai feltételezéseket, hozzátéve, hogy a légi eszköz véletlenül tévedt az Egyesült Államok légterébe.

Joe Biden amerikai elnököt kedden tájékoztatták a vélhetően Alaszka felől érkező léggömb észleléséről.

Moment the #ChineseSpyBalloon was shot down. #Balloon pic.twitter.com/H9skbByLUs

