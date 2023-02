Lelőtte a kínai léggömböt az amerikai légierő, de sorra érik a kritikák Bident

Világító felhőfoszlányként zuhant lefelé a dél-karolinai partok közelében lelőtt kínai léggömb, helyi idő szerint szombat délután. Az Egyesült Államok történetében is ritka pillanatnak számít, hogy a civilek szabad szemmel, élőben nézhettek végig egy több mint 18 ezer méteres magasságban zajló katonai műveletet.

„Nagyjából öt perce figyeltük az eget, amikor három vadászgép érkezett, egyikük nagyon gyorsan haladt a léggömb felé. Láttuk, amint kilőtte a rakétát, aztán a léggömb felrobbant, és sok kisebb darab vált ki belőle ”– mesélte egy helyi férfi.

New video of the Chinese spy balloon being shot down pic.twitter.com/XwRVA7s1Hu

— BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023