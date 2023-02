Koponyát találtak egy reptéren elhagyott bőröndben, de csak a vizsgálata után jött az igazi meglepetés

A táska belsejében egy fiatal delfin koponyája volt – közölte az amerikai vám és határvédelmi hatóság (CBP).

A táskát utazás közben vesztette el tulajdonosa, majd amikor megérkezett az Egyesült Államokba, a detroiti Metropolitan repülőtéren egy röntgenvizsgálat során előkerült a koponya alakúnak tűnő tárgy– áll a CBP közleményében – számolt be a CNN.

Last week, CBP agriculture specialists in Detroit discovered something “fin-ny” during inspections of unaccompanied international baggage – a dolphin skull. The skull was turned over to @USFWS for further investigation.

Read: https://t.co/W1yDOYv6i9 pic.twitter.com/5XO00SA1BE

— CBP (@CBP) February 5, 2023