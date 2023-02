Itt a farsang, áll a bál! – egy unikornis nyitotta meg a velencei karnevált

A Canale Grandén lebegő víziszínpadon érkező hatalmas unikornisfej nyitotta meg az idei velencei karnevált szombaton Olaszországban. Ez az a varázslatos lény, aki elviszi az álmodozókat a csillagok felé, ezért megannyi óriásmaszkba öltözött táncos kíséri.

A szervezők ezzel is a karneválra jellemző állatövi jegyeket és azok eredeti szimbólumát szerették volna felidézni. A világ egyik legkedveltebb karneváljának idei mottója:

A karnevál két és fél hete alatt a világ minden tájáról érkező turisták ezrei lepik el az olasz lagúnavárost. Ebben az időszakban az ókori palotákban álarcosbálokat és koncerteket tartanak, míg a csatornákon látványos gondolás felvonulásokban lehet gyönyörködni.

A kézművesek már hetek óta készítették a karneváli kultúrára jellemző híres maszkokat. Az egyik legnagobb turisztikai attrakciónak számító esemény két éve, a világjárvány miatt teljesen elmaradt. Tavaly pedig számos korlátozás mellett hibrid, vagyis online is nézhető formában tartották csak meg.

Venice Carnival is back in 2023. Two weeks of fun, frolicking and amazing costumes. Photos by me 2019 & 2022 @educatedtraveller #grandtourist #venice #journeys #italy https://t.co/skeB4DrYDp pic.twitter.com/kck42zpQDH

— Grand Tourist (@GrandTouristUK) February 5, 2023