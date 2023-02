Hamvasztás előtt, a ravatalon történt meg az igazi csoda

A bizarr eset január elején történt az Iowa állambeli Ankenyben.

Az idős nő állapota folyamatosan romlott, decemberben már intenzív kezelésre szorult. Január 3-án megvizsgálták az otthonban, de nem érzékelték sem a pulzusát, sem a légzését, ezért halottnak nyilvánították.

Értesítették a rokonait és a temetkezési vállalkozót is, majd hullazsákba rakták a nőt és elszállították.

A nő végül közvetlenül a hamvasztás előtt a ravatalán ébredt fel, hangosan szuszogni kezdett, majd levegőért kapkodott – mindezt a vállalat munkatársainak nagy megdöbbenésére. Mentőt hívtak hozzá és előbb kórházba szállították, majd visszavitték az idősotthonba, ahol azonban két napra rá meghalt.

Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Center is facing a large fine after a woman it pronounced dead was found “gasping for air” at a local funeral home. https://t.co/1FO8PJffYh

— Local 5 News (@weareiowa5news) February 3, 2023