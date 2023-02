Amerikának megvan a maga problémája: Európának egyedül kell megoldania, ha az újabb brüsszeli szankció üzemanyaghiányt okoz

Életbe lépett az olajszankciók következő szakasza, amely a feldolgozott kőolaj-termékekre vonatkozik. Szakértők szerint az orosz gázolaj kitiltása a piacról dízelhiányhoz és üzemanyag-dráguláshoz vezethet Európában. Ráadásul Amerika most nem fogja tudni kisegíteni Európát, ugyanis ott is alacsonyak az üzemanyag készletek, a kereslet pedig óriási. Magyarországon viszont a kormány által kiharcolt mentességen túl több forrás is erősíti az ellátás biztonságát.

Az Egyesült Államok az olajfinomítók karbantartására készül és az üzemanyag készletei is alacsonyak. Biztos, hogy az USA nem tud segíteni Európának üzemanyaggal – írja az OilPrice.com. A Bloomberg pedig úgy tudja: nemrég 4 tankert csaknem 3 millió hordó dízel üzemanyaggal a fedélzetükön az Egyesült Államokba irányítottak a tulajdonosok. Kifutáskor ezek a hajók még az Európai Unióba indultak.

Pedig Európának most minden csepp üzemanyagra szüksége van, ugyanis vasárnaptól életbe lépett az orosz finomított olajtermékek embargója. Vagyis: február 5-től tilos dízelt, de még kenőolajat is importálni Oroszországból, pedig Moszkva évtizedekig az európai igények mintegy felét biztosította. A Brüsszeli szankciós politika miatt ez most megszűnik, a kieső üzemanyag pótlása pedig bizonytalan. Elemzők szerint valószínű, hogy Nyugat-Európának hamarosan súlyos dízel-ellátási problémákkal kell szembenéznie. „Szakértők a szankciók kezdetétől figyelmeztettek, hogy Európa bajba kerül orosz olaj nélkül, de Brüsszel nem hallgatott rájuk" – mondta Tóth Máté az M1-en. Az energiajogász szerint ráadásul a nyersolaj, illetve a dízel hiánya össze fog adódni, és még nagyobb hiányt, valamint fennakadásokat okoz majd Európában.

„Az Európai Bizottság, az Európai Unió az elmúlt egy év szankciós politikája során nem sokat hallgatott a szakmára és a szakmai észrevételekre. Jelenleg is ez a helyzet. Tudjuk, hogy egy 20-25 millió tonna molekula dízel hiányozni fog a nyugat-európai piacról, nagyjából 1 millió hordó napi dízel behozatalára szorult Nyugat-Európa, ami nagyon jelentős szám. Ezeket a szakmai számokat viszont nem veszik különösebben figyelembe Brüsszelben"– hangsúlyozta Tóth Máté energiajogász.

„A brüsszeli embargók felforgatják az európai üzemanyagellátást, és szinte biztos, hogy az árak emelkedni fognak" – erről Hortay Olivér beszélt az M1-en. Az elemző szerint most is dízelhiány van Európában, az országok beszerzési források után kutatnak, ráadásul nagy valószínűséggel az EU ezután is orosz eredetű üzemanyagot fog használni, csak az eddiginél jóval drágábban.

Hortay Olivér Prognózisa szerint elsősorban kínai, indiai és közel-keleti finomítók helyettesíthetik majd az orosz forrásokat. „Kína, India, Törökország esetében a finomított termékeket nagy részben orosz nyersolajból állítják elő, ez megkérdőjelezi az embargó lényegét, hiszen ugyanúgy orosz üzemanyagot, orosz olajat vásárol az Európai Unió, csak közvetítőkön keresztül. A másik aggály pedig az, hogy a növekvő szállítási útvonalak miatt, az új közbülső szereplők miatt az üzemanyagok ára jelentősen megemelkedhet" – mondta Hortay Olivér a Századvég Konjuktúrakutató Zrt. energia-és klímapolitikai üzletág-vezetője. Miközben Európa feje felett lassan összecsapnak a hullámok, a százhalombattai olajfinomító zavartalanul biztosítja Magyarország üzemanyag ellátását. Naponta 3300 tonna benzint és 10000 tonna gázolajat állítanak elő. Az olaj pedig folyamatosan érkezik, mert a magyar kormány sikeresen harcolta ki Brüsszelben, hogy a vezetékes olajszállításra vonatkozó Uniós szankció alól felmentést kapjon. Ahogy Magyarország vezetésével a régió országai azt is elérték Brüsszelben, hogy a régióban mentességet kapott finomítókban előállított üzemanyagot olyan arányban tovább lehessen értékesíteni, amilyen arányban az nem orosz eredetű nyersolajat tartalmaz. Vagyis – ha szükséges – Magyarország fogadhat kőolajszármazékokat a MOL szlovákiai finomítójából is, tehát Magyarország üzemanyagellátása biztonságban van.