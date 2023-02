Újabb kémléggömböt fedezett fel a Pentagon, Kína tagad 

Az eset újabb fordulatot jelent a Washington és Peking közötti feszültséget okozó ügyben, amely miatt Antony Blinken amerikai külügyminiszter pénteken elhalasztotta kínai látogatását.

Egy nappal korábban az Egyesült Államok bejelentette, hogy légterében kínai léggömb jelent meg. A Pentagon szerint most egy másik ilyen légi eszközt figyeltek meg, de már Latin-Amerika felett. Sem a helyét, sem a repülési irányát nem határozták meg.

Chinse spy balloon size of three buses with a tech bay spotted flying over the U.S.

The spy ballon was first spotted on Feb. 1 over Montana, Malmstrom Air Force Base, one of three bases in the U.S. with Minuteman III intercontinental ballistic missiles (ICBMs). pic.twitter.com/Dmyh07VEuU

