Úgy szedik össze az embereket az utcáról az ukrán sorozóbrigádok – már a 16 éveseket is listázhatják

Tovább folytatódnak a sorozások Ukrajna-szerte. A kárpátaljai településeken szinte már alig találkozni hadköteles férfiakkal. Sokan bujkálnak, aki pedig tehette, már korábban külföldre menekült. Aki megkapja a behívóját és egy hétig nem jelentkezik a hatóságoknál, súlyos büntetésre számíthat.

Katonák és rendőrök pásztázzák az utcákat, mindenkit megállítanak: a hadköteles férfiakat gyűjtik össze. Többen is arról számoltak be, hogy kitöltetlen behívókat vesznek elő abban az esetben, ha valakit el akarnak vinni. De van olyan is, aki a főúton kapja meg a parancsot, hiszen a katonák az utak mentén is rendszeresen osztogatják a cédulákat.

Szinte már alig találkozni hadköteles férfival a kárpátaljai településeken. Sokan bujkálnak, aki pedig tehette már korábban külföldre menekült. Munkahelyeken és iskolákban is megjelennek, egyes hírek szerint már a 16 éveseket is listázzák.

Aki megkapta a behívóját, de egy hét elteltével sem jelentkeznek, arra súlyos büntetés vár.

Ha akarják, ha nem, egyszerűen összeszedik az utcáról a 18 és 60 közti férfiakat és gyűjtőtáborba viszik őket Odesszában. A Híradóban bemutatott képsorokon jól látszik, ahogyan szó szerint betuszkolnak egy férfit a mikrobuszba.

Van, aki összetűzésbe is kerül a katonákkal, mert nem akar velük menni.

Az országban a hadiállapot miatt a sajtószabadság is korlátozva van, ezért az ottaniak hónapok óta a Telegram felületén osztják meg a hatósági túlkapásokat. A legtöbbjük azt mondja, hogy ami most Ukrajnában zajlik, az embervadászat.

Információk szerint mintegy 3000 mobil sorozóbrigád kutat a férfiak után.

A mozgósításról szóló törvényt különböző módon értelmezik a hatóságok, még annak is kiírják a behívót, aki egyébként alkalmatlan a szolgálatra. Így járt egy vak zsitomiri férfi is.

„Nálunk Ukrajnában még a vakok is kaphatnak behívót, a világtalan emberek. Én Timoscsuk Volodimir Volodimirovics vagyok, ez a behívóm, amit kaptam. Mondják már meg nekem, legyenek szívesek, hogy kaphat egy vak behívót?” – mondta.

Kárpátalján is ellepték az utcákat a katonák Belső-Ukrajnából. Ungvár mellett Beregszászban is férfiak után kutatnak. A Híradóban bemutatott fényképeken jól látható, hogy csoportokba verődve járják az utcákat az egyenruhások.

Közben a napokban Ukrajna újabb határátlépési korlátozásokat vezetett be.

A háború végéig tilos lesz elhagyniuk Ukrajnát a parlamenti, a megyei és az önkormányzati képviselőknek, az ügyészeknek, a bíróknak, de még a helyi önkormányzati alkalmazottaknak is – akár nők, akár férfiak.

„Ez a nőkre és a férfiakra is egyaránt vonatkozik. Ezek a változások konkrétan le vannak fektetve az 57-es számú rendeletben, a határőröknek pedig ezt alkalmazniuk is kell” – mondta az ukrán állami határőrszolgálat szóvivője.

A rendelet január végén lépett életbe és 16 ezer női képviselőt is érint Ukrajnában.

Kiemelt kép forrása: M1 Híradó