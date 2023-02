Provokáció vagy hiba? Ön mit gondol a kínai léggömbökről? Szavazzon!

A hatalmas ballon szabad szemmel is jól látható. Bár első látásra pont olyan, mintha telihold lenne, a hírcsatornák hamar eloszlatták a kételyeket: amit Montana állam legnagyobb városa felett észleltek, az egy megfigyelő léggömb.

Az állam kormányzója, illetve a kongresszus számos képviselője azonnal magyarázatot és cselekvést követelt a washingtoni vezetéstől.

Joe Biden amerikai elnököt is tájékoztatták, a légvédelem pedig készenlétbe helyezte az F–22-es vadászgépeit arra az esetre, ha a Fehér Ház a kémballon lelövése mellett döntene. A katonai vezetőség azonban figyelmeztetett, hogy a megsemmisítés után a szerkezet szétrepülő darabjai a földre esve komoly veszélyt jelentenének.

A kínai hatóságok léggömbbel kapcsolatban sajnálkozásukat fejezték ki a szerintük „akaratlan” behatolás miatt, Washington azonban elfogadhatatlannak tartotta a történteket.

„Kína tiszteletben tartja a nemzetközi jogot és nem áll szándékában megsérteni egyetlen szuverén állam területét vagy légterét. A ballon esetében megvárjuk a vizsgálat eredményét” – fogalmazott Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

