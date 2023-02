Megtalálta a hasonmását, majd megölte, hogy megrendezhesse saját halálát

A feltételezett elkövető, akit a 23 éves Sharaban K.-ként azonosítottak, a nyomozók szerint tavaly augusztusban a németországi Ingolstadtban megölte a szintén 23 éves Khadidja O. bloggert – írja a New York Post.

Khadidja O.-t több mint 50 késszúrással brutálisan meggyilkolta, holttestét Sharaban K. Mercedesének hátsó ülésén hagyta. Sharaban K. bűntársával – akit barátjaként, Sheqir K.-ként azonosítottak – ezt követően elrejtőztek.

Woman found lookalike online — and killed her to fake own death: prosecutors https://t.co/BKVXr4qKqz pic.twitter.com/t5cApbCCMP

