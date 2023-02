Fico: Ha kormányra kerülünk, leállítjuk a szlovák fegyverszállítást Ukrajnába

Exkluzív interjút adott a közmédiának a volt szlovák miniszterelnök. Robert Fico ebben egyebek mellett arról beszélt: legfontosabb célja egy olyan stabil kormánytöbbséget létrehozni Szlovákiában, mint amit Magyarországon Orbán Viktor és a Fidesz teremtett. A politikus az orosz-ukrán háborúról is hasonló véleményen van, mint a magyar miniszterelnök, és leszögezte: kormányra kerülése esetén leállítja az Ukrajnába irányuló szlovák fegyverszállításokat.

Hosszas viták és egy érvénytelen népszavazás után január utolsó napján döntött arról a pozsonyi parlament, hogy előrehozott választásokat tartanak szeptember 30-án Szlovákiában. Politikai szakértők szerint a jelenleg kisebbségben kormányzó Heger kabinet a biztos bukás felé menetel. Az előrehozott voksolás első számú esélyese a korábbi miniszterelnök, Robert Fico szövetsége, a Smer lehet.

„Aki követi a szlovák politikát, nagyon jól tudja, hogy a politikai stabilitás mindig az én pártomhoz volt köthető. Egy picit hasonlatosan az Ön hazájához, ahol a politikai stabilitás Orbán Viktor miniszterelnök és a Fideszhez kötődik” – fogalmazott Fico.

A korábban négyszer is választást nyerő párt elnöke a közmédiának adott exkluzív interjúban arról beszélt: a szeptember végi voksolás után – ha szövetsége győz – az első számú cél egy stabil kormányzás megteremtése.

Robert Fico azt mondta: az új kabinet feladata lesz a gazdaság stabilizálása, az elszabadult infláció és energia árak kezelése. Ehhez a Magyarországon bevezetett intézkedéseket is mintául fogjak venni.

„Én úgy gondolom, hogy ha a szankciók nem működnek, akkor valamit másképp kell csinálni. Valami mást kell találnunk. De ha a szankciók nem működnek – sőt ellenkezőleg, kárt okoznak számunkra – akkor talán meg kellene változtatunk ezt a szankciós politikát” – hangzott el az interjúban.

Az unió szankciós politikáját – csak úgy mint a magyar miniszterelnök – Robert Fico is elhibázottnak tartja, majd kitért arra is, hogy szomorúan látja miszerint a V4-es együttműködés uniós szinten most nem a legideálisabb. Szerinte a korábbi hivatali ideje alatt sokkal jobban tudták Brüsszelben képviselni a visegrádi országok az érdekeiket. Esetleges újbóli hatalomra kerülése esetén ebben újra számítana Orbán Viktor támogatására.

„Ez nem Oroszország és Ukrajna közötti háború. Ez elsősorban az USA és a nyugati-világ valamint Oroszország közötti háború Ukrajnában”– hangsúlyozta a volt miniszterelnök.

Az orosz-ukrán háborúról is hasonló álláspontot képviseli mint Budapest. Robert Fico szerint az olyan kis országok mint Szlovákia, Magyarország vagy Csehország szenvedik meg igazán a háború okozta károkat. A korábbi szlovák kormányfő leszögezte: hatalomra kerülése esetén leállítaná az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat.

„Úgy gondolom, hogy egy nem túl ütős béketerv is jobb mint a háborús terv azaz, hogy folyamatosan meghosszabbítsuk a háborút Ukrajnában. Hogyha a pártom a kormánykoalíció része lesz, akkor mi leállítjuk a fegyverek szállítását Szlovákiából Ukrajnába, mert nem hiszünk abban, hogy ez a probléma megoldása”– mondta.

A Járai Judit által készített interjút vasárnap lehet meghallgatni a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában, az M1-en pedig a nap folyamán később, este lesz látható.

Kiemelt kép: Robert Fico (Fotó: EPA/JAKUB GAVLAK)