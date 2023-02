Elhunyt a Rendőrakadémia filmek sztárja

89. életévében elhunyt George R. Robertson kanadai színész.

Elhunyt George R. Robertson, aki az első hat Rendőrakadémia filmben Henry Hurst rendőrfőnököt, majd rendőr-főkapitányt alakította.

Kanadában felnőve fociban és jégkorongban jeleskedett, majd végül New Yorkba költözött, ahol 1959-ben a Columbia Egyetemen szerzett MBA diplomát. Ott ismerkedett meg Adele Probsttal, aki 61 évig volt a felesége.

Az 1933. április 20-án az ontariói Bramptonban született Robertson több tucat színészi munkával büszkélkedhetett, többek között alakította Dick Cheney volt alelnököt a The Path To 9/11 című filmben, valamint Barry Goldwater néhai amerikai szenátort a Reaganék című filmben – írja a The New York Post.

Színészi pályafutását a színpadon kezdte, majd három olyan filmben is szerepelt – Airport (1970), Norma Rae (1979) és JFK (1991) – melyet Oscar-díjra jelöltek. Utolsó szerepét a képernyőn a „Cradle to Grave” című tévéfilmben játszotta 2017-ben. Későbbi életét a festészetnek és az írásnak szentelte – derül ki családja visszaemlékezéséből.

Az ismert színész Torontóban hunyt el.