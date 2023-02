Több halottja van a több mint kétszáz erdőtűznek Chilében

Mauricio Tapia, a helyi katasztrófavédelem (Senapred) helyettes vezetője 13 halottról számolt be. Tizenegyen a Bíobío folyó partján fekvő Santa Juana város térségében haltak meg. Ketten, egy bolíviai állampolgárságú pilóta és egy chilei állampolgárságú szerelő lezuhant egy helikopterrel, amellyel a tüzet próbálták meg eloltani. A repülőgép-szerencsétlenség Galvarino térségében, La Araucanía régióban történt.

A hatóságok 22 sérültről tudnak, közülük nyolcan súlyos állapotban vannak. A több mint 200 tűz eddig több mint 40 ezer hektáron pusztított, és 97 házat semmisített meg teljesen. A 204 aktív tűzfészekből 56 van ellenőrzés alatt.

A tüzek egy szélsőséges hőhullám miatt keletkeznek, a hőmérséklet megközelíti a 40 Celsius-fokot, ami miatt a hatóságok a 2017-eshez hasonló katasztrófától tartanak.

Abban az évben egy hatalmas erdőtűz 11 embert ölt meg, mintegy 6 ezer embert érintett, több mint 1500 házat pusztított el, és 467 ezer hektárnyi földet tett tönkre.

Az előző katasztrófához hasonlóan, most a tüzek mezőgazdasági területeken és erdőkben keletkeztek, mielőtt átterjedtek volna lakott területekre.

A fővárostól, Santiagótól 510 kilométerre délre fekvő Concepción városába vezető egyik főútvonalon csütörtök óta korlátozzák a forgalmat a tűz közelsége miatt. A tragédia egyik epicentruma a Concepcióntól 52 kilométerre délre fekvő Santa Juana város.

A chilei kormány katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Nuble és Bíobío régiót. A lángok Maule és Araucanía régióit is érintik.

