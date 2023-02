Pizzákat készített az olasz maffiózó, 16 év rejtőzködés után fogták el

Tizenhat év szökés után elfogták a 63 éves Edgardo Grecót, akiről a nyomozók úgy vélik, hogy Olaszország egyik legerősebb maffiaszervezetéhez, a Calabriában működő hírhedt ’Ndranghetához tartozik.

Az Interpol szerint Grecót csütörtökön tartóztatták le a franciaországi Saint-Etienne városában, ahol egy időben álnéven vezetett olasz éttermet.

Italian mob suspect Edgardo Greco found working as pizza chef after 16 years on run https://t.co/tQ7riSJ07D

— The Guardian (@guardian) February 3, 2023