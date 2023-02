Orbán Viktor: Na, ugye! A magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz!

Az Európai Bizottság elnöke és az Európai Néppárt elnöke Brüsszelben arról beszélt: a jelentősen fokozódó migrációs nyomás miatt Európa érdeke az erős külső határok biztosítása, és kivételes esetekben kerítésekre is szükség van. Ursula von der Leyen beismerte, hogy közel tíz évbe telt, mire belátták, mi a valóság.

Közösségi oldalain reagált Orbán Viktor arra, hogy az Európai Bizottság elnöke és az Európai Néppárt elnöke Brüsszelben arról beszélt: a jelentősen fokozódó migrációs nyomás miatt Európa érdeke az erős külső határok biztosítása, és kivételes esetekben kerítésekre is szükség van. A miniszterelnök erre azt írta: Na, ugye! A magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz! – hangzott el az M1 híradójában.

A menedékjogot kérők többsége nem szorul védelemre

Ursula von der Leyen – hosszú évek után – bevallotta: szigorítani kell a külső határok védelmén.

Erre reagált most úgy a magyar miniszterelnök a közösségi oldalain, hogy „Na ugye!”.

A Frontex legfrissebb adataival kezdte szerdai beszédét Ursula von der Leyen Brüsszelben. Az uniós határvédelmi ügynökségre hivatkozva azt mondta: 2016 óta nem látott csúcsot döntött az Európába érkező illegális bevándorlók száma.

„Tény, hogy a menedékjogot kérők többsége valójában nem szorul védelemre. Ennek ellenére a visszatoloncolási arány 22 százalékos mélyponton van, és növekszik azoknak a száma is, akik továbbállnak az unión belül. Majdnem 10 évbe telt számunkra, amíg tudomást vettünk arról, hogy ez a valóság”

– magyarázta Ursula von der Leyen.

Erre reagált Orbán Viktor úgy, hogy „Na ugye”. A kormányfő a közösségi oldalain szó szerint azt írta:

„Ursula von der Leyen és Manfred Weber megerősítenék az EU határvédelmét. Na ugye! A magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz.”

A fokozódó migrációs nyomás és az unió külső határának megerősítése a jövő heti rendkívüli EU-csúcson is kiemelt téma lesz. Az Európai Bizottság egy kétrészes akciótervet mutat majd be a tagállami vezetőknek. Úgy változtatnának a jogi szabályozáson, hogy a kiutasítási határozatoknak minden uniós tagállamban érvényeseknek kell lenniük, bárhol is hozták meg azokat.

Óriási tömegek érkeztek ellenőrizetlenül

2015-ben bevándorlási válság indult Európában. Óriási tömegek érkeztek a Közel-Keletről és Afrikából ellenőrizetlenül. Magyarország az elsők között épített határzárat, amit akkor sok uniós politikus bírált. Most, 8 évvel később azonban Ursula von der Leyen és Manfred Weber maga vallotta be, hogy meg kell erősíteni a külső határokat.

Horgos, 2015. szeptember 16. Fotó: MTI/Sóki Tamás

Fontos és váratlan lépés volt az Európai Bizottság elnökének szerdai beszéde – erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt. Bakondi György szerint a határvédelem finanszírozását, jogi és politikai támogatását is új alapokra kell helyezni az Unióban.

„A Frontex, vagyis az Európai Unió határőrizeti szerve a feladatait ne keverje össze egy utazási iroda tevékenységével. A Frontexnek biztonsági, rendvédelmi eszközökkel a határbiztonság mellett kell tevékenykednie, amellett természetesen, hogy akik menekültstátuszra jogosultak, azoknak lehetőséget kell nyújtani a menekültstátusz elérésére. De a jogosulatlan, ismeretlen identitású veszélyes csoportok vagy potenciálisan veszélyes csoportok beáramlásában a Frontexnek ellenőrző, korlátozó rendvédelmi feladatai vannak”

– magyarázta Bakondi György.

A Frontex adatai szerint tavaly mintegy 330 ezer illegális határátlépést észleltek az Európai Unió külső határain. Ez csaknem 65 százalékkal több, mint a 2021-es próbálkozások száma volt. És a legmagasabb adat 2016 óta.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd