Nem kímélte a vitapartnerét, leharapta a háziállata fejét

A bizarr eset az ország déli részén fekvő Floridában történt.

A rendőröket egy otthoni veszekedéshez riasztották. A helyszínre kiérkezve a lakásból kiszűrődő női hangra lettek figyelmesek. A nő azt kiáltotta, hogy rúgják be az ajtót.

Miután a rendőrök bejutottak, a lakásban a férfi és a nő mellett egy fej nélküli kígyót is találtak. A nő közölte velük, hogy a férfi dühében leharapta a hüllő fejét.

Weird he bit off the head and weird it’s against the law. Florida man Kevin Justin Mayorga bites off pet python’s head in fight: police https://t.co/3OpsXmn3KZ via @nypost

— KarenR (@RealKarenReed) February 1, 2023