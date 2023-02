Megfigyelő léggömböt észleltek az Egyesült Államok légtere fölött, több amerikai politikus Kínára mutat

„A kínai kémléggömb az Egyesült Államok felett aggasztó, de korántsem meglepő” – szögezte le Twitteren Rubio, kiemelve, hogy Pekingnek az Egyesült Államokra irányuló kémtevékenysége „az utóbbi öt évben drámaian nőtt és vakmerőbbé vált”.

A Chinese spy balloon over the U.S. is alarming but not surprising

The level of espionage aimed at our country by Beijing has grown dramatically more intense & brazen over the last 5 years

— Marco Rubio (@marcorubio) February 2, 2023