Két villamos közlekedési rendje is módosul a hétvégén

Szombaton és vasárnap napközben a 3-as villamos csak a Mexikói út és az Ecseri út között jár, az 52-es villamos pedig nem közlekedik gallyazási munkák miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MTI-vel.

Azt írták, hogy szombaton és vasárnap 8 és 18 óra között a 3-as villamos rövidített útvonalon, a Mexikói út és az Ecseri út metróállomás között jár, a kimaradó szakaszon a 3-as villamospótló autóbusszal lehet utazni. A villamosról a pótlóbuszra Ecseri út végállomáson, a pótlóbuszról a villamosra a Balkán utcánál érdemes átszállni.

Ugyanebben az időszakban az 52-es villamos helyett a Határ út metróállomás és a Gubacsi út / Határ út között az 52-es pótlóbusszal, a Gubacsi út / Határ út és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között a 2B villamossal lehet utazni. A 2B villamosról a Határ út végállomás felé közlekedő 52-es pótlóbuszra a Jókai Mór utca / Határ út megállóhelyen javasolt átszállni. Az 52-es pótlóbuszra a Határ útnál a belső buszvégállomáson, a 66-os megállója mögött lehet felszállni – írták.

Hozzátették még azt is, hogy Pesterzsébet központja a 35-ös és a 36-os buszokkal is megközelíthető. A Határ úti metróállomás térsége a vágányzár ideje alatt is elérhető a 66-os, a 123-as és a 123A autóbuszokkal.

Azt tanácsolják, hogy az utazás megtervezéséhez érdemes az új BudapestGO alkalmazást használni, amely valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat, de jegy és a bérlet is megvásárolható a segítségével.