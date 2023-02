Játszani hagyta kisfiát a telefonon, pár perc alatt elköltötte édesapja fizetését

Az apuka, Keith Stonehouse először nem értette, miért érkeznek egymás után ételfutárok a házához. Amikor rájött, már késő volt, fia ugyanis ezer dollár értékben (350 ezer forint) adott le rendelést a telefonján.

A six-year-old child from Michigan ordered $1000 worth of food from Grubhub on his father’s phone. 📲🍟 https://t.co/bhPQNuXkWt

— Complex (@Complex) February 2, 2023