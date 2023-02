Elütöttek, majd halálra késeltek egy orvost Kaliforniában

Egy ötvennyolc éves dél-kaliforniai sebészorvos az áldozata annak a szerdai bűncselekménynek, amely során egy autó elgázolt egy biciklist, majd a sofőr a gépkocsiból kipattanva, halálra késelte földön fekvő áldozatát.

In a bizarre and supposedly random attack, a Laguna Beach, California doctor was identified as the cyclist who was hit and then fatally attacked on Wednesday. https://t.co/saw7xoo2zB

