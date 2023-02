Dél-Szudánban ismét összecsapások törtek ki, sokan meghaltak

Phanuel Dumo, a megyei tanács egyik tagja azt mondta, a halottak között öt gyerek és egy várandós nő is van.

A pásztorok szerint korábban környékbeli lázadók támadtak rájuk és hat társukat megölték, a gyilkosságokat pedig megtorlásnak szánták.

Pénteken az országba látogat Ferenc pápa is. Az egyházfő társaságában érkező Justin Welby canterburyi érsek megdöbbenését fejezte ki a gyilkosságok hírére, és Twitter-üzenetében békére szólított fel.

My prayers are with the families affected and all South Sudan, as I begin my travel there tonight to join my brothers @Pontifex and @ChurchModerator and to be with the people of South Sudan.

