Török belügyminiszter: Pszichológiai hadviselés egyes nyugati országok utazási figyelmeztetése

Süleyman Soylu török belügyminiszter kedden Ankarában pszichológiai hadviselésnek nevezte azt, hogy a napokban az Egyesült Államok terrorveszélyre hivatkozva utazási figyelmeztetést adott ki Törökországra, és ezt követően több európai ország ideiglenesen bezárta isztambuli főkonzulátusát.

Soylu a csendőr-főkapitányság épületében felszólalva rámutatott, hogy mindez azzal egy időben történik, hogy a turisztikai minisztérium bejelentette: 2022-ben 51,4 millió turista érkezett az országba, 46,3 milliárd dollár idegenforgalmi bevételre tettek szert, 2023-ban pedig 60 millió turistát szeretnének vendégül látni.

A belügyi tárca vezetője egyúttal jelezte: 2023-ban eddig 60 műveletet hajtottak végre az Iszlám Állam elnevezésű dzsihadista terrorszervezet ellen, 95 embert pedig őrizetbe vettek.

Az Egyesült Államok ankarai nagykövetsége először január 27-én arra kérte a Törökországban tartózkodó állampolgárait, hogy maradjanak távol a forgalmas helyektől.

Január 30-án közzétett figyelmeztetésében már isztambuli helyszíneket is megjelölt lehetséges célpontokként. Az Egyesült Államok bejelentése után számos európai ország hasonló figyelmeztetést adott ki, majd végül több állam – közöttük Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság – átmenetileg be is zárta isztambuli főkonzulátusát.

A külképviseletek lépésére azt követően került sor, hogy a közelmúltban Svédországban, Hollandiában és Dániában is meggyalázták a muszlimok szent könyvét, a Koránt.

November 13-án hatan meghaltak, többtucatnyian pedig megsebesültek azt követően, hogy táskába rejtett pokolgép robbant fel a 16 milliós Isztambul nyüzsgő sétálóutcájában, az Istiklalon, amelynek környékén sok ország képviselete található. Ankara a Délkelet-Törökországban 1984 óta fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) terrorszervezethez kötötte az akkori merényletet, a PKK ugyanakkor tagadta a terrorcselekmény elkövetését.

Kiemelt képen: Süleyman Soylu török belügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Dzsalal Morcsidi)