Szijjártó Péter: Tovább bővül a valaha volt legnagyobb magyar közlekedésipari megrendelés

Tovább bővül minden idők legnagyobb magyar közlekedésipari megrendelése, miután az eddigi 1300 vasúti kocsin felül újabb 50-et rendel az egyiptomi vasúttársaság egy alapvetően magyar konzorciumtól – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-egyiptomi gazdasági vegyes bizottság negyedik ülését követően kiemelte, hogy a magyar közlekedésipar Egyiptomtól kapta a valaha volt legnagyobb megrendelését, ennek keretében eddig 724 vasúti kocsit szállítottak le, 626 pedig még gyártás alatt áll a Dunakeszi Járműjavítóban.

Ez egészült ki most újabb 50 kocsival, s ezzel a korábbi egymilliárd eurós szerződés mintegy 1,1 milliárd euróra nőtt – közölte. Leszögezte, hogy az ukrajnai háború miatt még a korábbinál is fontosabbak a megbízható nemzetközi együttműködések, és a két ország kapcsolatát a kölcsönös tisztelet mellett ez jellemzi, ami hozzájárult jelentős sikerek eléréséhez.

Utóbbi kapcsán arról is beszámolt, hogy

tavaly csúcsot döntött a magyar-egyiptomi agrárkereskedelmi forgalom, értéke 80 százalékos bővülést követően megközelítette a 30 millió dollárt.

Szijjártó Péter a Rania A. al-Masat nemzetközi együttműködésért felelős egyiptomi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy az együttműködés legfontosabb területe az energetika, miután mindkét ország a nukleáris energiára helyezi a hangsúlyt az ellátásbiztonság és a zöld átmenet terén.

Aláhúzta: Magyarország és Egyiptom ugyanazon technológiával és kivitelezővel építi új reaktorait, ami a műszaki, tudományos és oktatási együttműködés számára is komoly lehetőségeket jelent.

„Hiszünk abban, hogy a nukleáris energia a jövő energiája, hiszen olcsó, biztonságos és fenntartható módja a villamosenergia előállításának” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a felek kiterjedt nukleáris együttműködést kívánnak felépíteni.

Majd arra is kitért, hogy bár az orosz Gazprom megbízható földgázszállító, a diverzifikáció jegyében új forrásokat kell keresni annak érdekében, hogy hazánk „kiterjedtebb szerződéses kapcsolatrendszerrel rendelkezhessen”.

Aláhúzta: Egyiptom ezen a téren is lehetséges megoldás, a szállítás jelenleg cseppfolyósított formában lehetséges, de tervben van egy európai uniós támogatású gázvezeték építése is Dél-Európába. A miniszter az ukrajnai háborút is érintette, és úgy vélekedett, hogy békére van szükség ahhoz, hogy a világgazdaság visszatérhessen a korábbi, hosszú távú fejlődést lehetővé tevő működéséhez.

Figyelmeztetett,

mivel Magyarország és Egyiptom is mélyen integrálódott a világgazdaságba, mindkét félnek érdeke, hogy minél előbb béke legyen.

Kiemelte, hogy Egyiptom biztonsági szempontból is stratégiai partnere Magyarországnak és Európának. Egyiptom fontos és stabil bástyája Európa észak-afrikai védvonalának azzal, hogy meggátolja az illegális bevándorlási folyamatok kiteljesedését, ennek híján a migrációs nyomás jóval erősebb lenne – közölte.

„Amit értenek Kairóban, azt sajnos egyelőre nem értik Brüsszelben, hogy az illegális migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani. Csak így lehet garantálni az európai kontinens biztonságát” – fogalmazott. A felek szándéknyilatkozatot írtak alá a nemzetközi fejlesztési tapasztalatok átadásáról és a szociális ügyekben való együttműködésről.

A tárcavezetőt az ülés utáni sajtóértekezleten David Pressman írásáról is kérdezték, amelyben a budapesti amerikai nagykövet sérelmezte, hogy „bár a magyar kormány politikai vezetői gyakran beszélnek az ukrajnai béke előmozdításáról (.), továbbra is a Vlagyimir Putyin (orosz elnök) által támogatott nézeteket hangoztatják”.

Erre reagálva Szijjártó Péter teljes mértékben érdektelennek nevezte, hogy „mit gondol ő vagy bármely más nagykövet magyarországi belpolitikai folyamatokról, mivel semmi köze nincsen hozzá, nem dolga beleszólni Magyarország belügyeibe”.

„Ha arra kívánja felhasználni magyarországi tartózkodását, hogy minősítgesse a magyar emberek elég egyértelmű többséggel megválasztott, az emberek felhatalmazását bíró kormány tevékenységét, akkor nagyon nehéz dolga lesz abban a tekintetben, hogy a két ország közötti együttműködés javítása érdekében eredményesen dolgozzon” – tette hozzá, kiemelve a kölcsönös tisztelet fontosságát.

„Nem kormányzókat meg nem helytartókat fogadunk, akiket – feltételezem – azért küldenének ide, hogy megmondják nekünk, hogy mi hogyan éljünk a saját hazáinkban. Ennek a korszaknak vége van. Magyarország szuverén ország, nekünk senki nem mondhatja meg kívülről, hogyan éljünk” – közölte.

Aláhúzta:

a magyar emberek eldöntik, a kormány jól dolgozik-e vagy sem, és a következő parlamenti választáson erről ítéletet mondanak, ahogy ez az elmúlt években is történt egyértelműen.

„Még akkor is, ha a világ más tájairól, talán onnan is, ahonnan a nagykövet úr érkezett, ezzel ellentétes döntéseket próbáltak meg inspirálni, sőt akár még finanszírozni is” – mondta. A miniszter leszögezte, a kormány külpolitikáját egyedül a nemzeti érdek vezérli, az pedig az, hogy mielőbb béke legyen Ukrajnában.

„Voltak olyan külső próbálkozások, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely nem magyar érdekeket képvisel, de ez a próbálkozás nem jött be. Mondhatnám azt is, hogy rossz befektetésnek bizonyult az a komoly pénzösszeg, amelyet ennek érdekében megmozgattak” – jelentette ki.

Végül az Európai Unió jövőjéről szólva zsákutcának minősítette a föderalizmus elképzelését, az Európai Egyesült Államok koncepcióját, ami szavai szerint csak bajt hozna és a közösség jelentős gyengüléséhez vezetne. Aláhúzta: az utóbbi évek válságai során elsősorban azok az intézkedések működtek, amelyeket az EU tagállamai nemzeti alapon vagy kormányközi együttműködéssel hoztak meg.