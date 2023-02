Újabb bálna sodródott partra és pusztult el New York államban

Egy 11 méteres hosszúszárnyú bálna sodródott partra és pusztult el New York államban, és ez idén már a hetedik eset a térségben.

A 11 méteres tengeri emlőst hétfőn vették észre, és még élt, amikor rátaláltak, de rövid időn belül elpusztult – jelentette a helyi média.

A hatóságok daruval kiemelték a bálna tetemét a sekély partmenti vízből, mert nem akarták, hogy visszamosódjon a nyílt tengerbe. Kutatók boncolással remélnek információkat nyerni arról, hogy mi okozhatta az állat tragédiáját. Sérülések nem látszanak rajta.

New York és New Jersey államban az elmúlt két hónapban több cetfélét is partra vetődve találtak.

Az amerikai óceán- és légkörkutató központ (NOAA) adatai szerint tavaly 19 hosszúszárnyú bálna sodródott partra az Egyesült Államok atlanti-óceáni partvidékén, idén már az első hónapban hét eset vált ismertté.

Kiemelt képünk: Partra vetődött hosszúszárnyú bálna tetemét nézik emberek a New York állambeli Lido Beach tengerpartján 2023. január 30-án. (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)