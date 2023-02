Egyre több a magyar áldozat az ukrajnai háborúban – Vasúti vagonokban tárolják a fronton elesett katonák holttestét

Folytatódnak a kényszersorozások Ukrajnában – olyan embereket is bevisznek, akik nem képesek harcolni

Egyre több felkavaró felvétel lát napvilágot arról, hogyan kényszerítik a kárpátaljai és más ukrajnai területekről a férfiakat a hadseregbe. Szakértők szerint ezek a képsorok is azt igazolhatják, hogy nagy bajban van az ukrán hadvezetés, valószínűleg sokkal nagyobb az emberveszteség, mint amit hivatalosan elismernek. Beszámolók szerint beteg, sérült, rokkant emberek is áldozatául esnek a kényszersorozásnak. Szakértők szerint az ukrán vezetés már többször bebizonyította, hogy érzéketlen a kisebbségek problémájára, így a magyarok is nehéz helyzetben vannak Kárpátalján.

