Bojkottálja a párizsi olimpiát Lettország, ha az orosz sportolók is indulhatnak

Az ukrán után a Lett Olimpiai Bizottság a második nemzeti olimpiai testület, amely bojkottal fenyeget az orosz sportolók indulásának esetére.

– jelentette ki szerdán Žoržs Tikmers, a Lett Olimpiai Bizottság elnöke.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2021-ben, Ukrajna orosz megszállását követően kiadott állásfoglalása szerint az orosz és a fehérorosz sportolók kizárólag akkor vehetnek részt az olimpiákra felkészítő kontinens- és világbajnokságokon, illetve magán az olimpiai játékokon, ha vállalják a semlegességet.

Latvia threatens to boycott 2024 Paris Olympics if Russian athletes allowed to compete https://t.co/dGKQ8PAJML pic.twitter.com/JWgjIHDE8H

— The Globe and Mail (@globeandmail) February 1, 2023