A Boeing elbúcsúzott a legendás 747-estől, legyártották az utolsó Jumbo Jetet

A megrendelőnek kedden átadott szállítórepülő sorrendben az 1574. volt, amely a Boeing Washington állambeli gyárában elkészült. A Jumbo Jet a repüléstörténet része lett, megjelenésével olyan távoli városok közvetlen összeköttetése valósult meg légi úton, ami korábban nem volt lehetséges.

Különlegességei közé tartozik, hogy kétszintes, és csaknem 500 utas elszállítására képes. Használják áruszállításra, valamint az elnöki repülő, az Air Force One szintén Jumbo Jet, és ezt a modellt használták a NASA űrsiklójának szállítására is.

Formája miatt nevezik bálnának is. Méretei lenyűgözőek: törzsének hossza 68,5 méter, teljes magassága pedig egy hatemeletes épülettel egyezik meg.

A Boeing a 747-es gyártásáról azt követően döntött az 1960-as évek második felében, hogy elveszített egy komoly katonai megrendelést a C-5A óriás szállítógépre.

