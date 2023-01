Lettország meghosszabbította a rendkívüli állapotot a Fehéroroszországgal közös határán

Lettország május közepéig meghosszabbította a rendkívüli állapotot a Fehéroroszországgal közös határán – közölte a lett belügyminisztérium kedden.

A május 10-ig tartó rendkívüli állapot révén a lett határvédelem továbbra is törvényesen fordíthatja vissza a határon illegálisan átlépő migránsokat.

A rendkívüli állapotot 2021 augusztusában vezették be a határ mentén, mert illegális bevándorlók ezrei kíséreltek meg Fehéroroszországból Lettországba, s így az EU-ba bejutni.

A belügyi közlés szerint 2022 novemberétől ismét megemelkedett az illegális határátlépők száma, a döntésben azonban fontos szerepet játszik az is, hogy – ellentétben Lengyelországgal és Litvániával – Lettország egyelőre nem épített kerítést a fehérorosz határnál. Ezen kívül mérvadó volt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja is: a közel egy éve folyó harcokban Minszk Moszkva szövetségese, Lettország pedig Fehéroroszországgal és Oroszországgal is határos.

A belügyminisztérium adatai szerint a rendkívüli állapot másfél éve tartó hatálya idején több mint 9600 alkalommal regisztráltak határsértést. Brüsszel azzal vádolta Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy szervezetten szállít migránsokat az EU külső határához.

A Fehéroroszországgal szintén határos Litvánia is hasonló álláspontot képvisel: decemberben azzal vádolta meg Minszket, hogy fagyási sérülésektől szenvedő bevándorlókat csempész át a két ország között felhúzott drótkerítésen.

