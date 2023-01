„Azt látjuk, hogy egyre többen és többen vannak, a gyerekeink miatt félünk” – elárasztották a migránsok Belgrád környékét

A magyar–szerb határ szerbiai oldalát a maffia uralja, fegyvereik is vannak, és használják is azokat – erről egy bevándorló beszélt azt M1-nek a Vajdaságban. Szerinte most kétezer eurót kell fizetni azért, hogy illegálisan átvigyék a határkerítésen. Aki nem fizet, azt elzavarják az embercsempészek. Közben elárasztották a migránsok Belgrád környékét, Obrenovácon is csoportokba verődve közlekednek. A helyiek féltik a biztonságukat.

Az illegális bevándorlók látszólag jól érzik magukat Szerbiában. De a többség mégsem akar sokáig maradni. Az a céljuk, hogy az Európai Unió területére szökjenek, törvénytelenül – hangzott el az M1 Híradójában.

„Az a tervünk, hogy tovább menjünk más országokba. Franciaországba, Németországba vagy Ausztriába. Szerbiában jó a helyzet, jó emberek élnek itt, de mi mégsem maradunk. Mindenképpen továbbmegyünk” – mondta egy magát afgánnak mondó migráns. Kapcsolódó tartalom Afgán maffia és erőszak: továbbra is népszerű a balkáni útvonal a migránsok körében A migránsok az M1 stábjának arról számoltak be, hogy egyre nehezebben tudják folytatni az útjukat az Európai Unió felé. Egy másik bevándorló Bosznia irányából akarja majd megközelíteni az Európai Uniót, mert szerinte a magyar határ szerbiai oldalát a fegyveres maffia uralja. „Nagyon veszélyes a magyar határ irányába menni. Ott harcolni kell. Nagyon sok maffiatag van a határnak ezen az oldalán, akik nem engednek át a magyar oldalra, csak ha fizetsz nekik, sokat. Nem tudom, hogy kik azok az emberek. Más országokból jöttek. Fegyvereik vannak, és használják is őket. Legalább kétezer eurót kérnek” – mondta az M1-nek egy magát pakisztáninak valló migráns. Elárasztották a migránsok Belgrád környékét. Obrenovácon is csoportokba verődve közlekednek az illegális bevándorlók. A helyiek féltik a biztonságukat. Azt mondják, az utóbbi időben annyi migráns érkezik, hogy már többen vannak a városban, mint a helyiek. „Azt látjuk, hogy egyre többen és többen vannak. A gyerekeink miatt félünk. Nem tudjuk mi lesz ennek a vége. Lehet, hogy még többen jönnek majd. Minden lakos félti a biztonságát. Különösen azok aggódnak, akiknek kisgyerekeik vannak” – panaszkodott egy helyi lakos. Ha egy illegális bevándorló bejut az Európai Unióba, akkor már szinte lehetetlen kitoloncolni – erről a Migrációkutató Intézet kutatója beszélt az M1-en. Tóth Klaudia szerint több százezer olyan migráns van már most is Európában, akit kiutasítottak, mégsem hagyták el az adott országot.



„Nagyjából hétszázezer fő az, aki illegálisan tartózkodik az EU területén, ami azt jelenti, hogy ők már kézhez kapták azt a végzést, hogy ők menedékkérelemre nem jogosultak, nemzetközi jogi védelemben nem részesülhetnek. De nem tértek haza, és az EU területén valahol vannak” – mondta Tóth Klaudia. A szakemberek egyetértenek abban, hogy évek óta nem tapasztalt migrációs nyomás nehezedik Európára. Jól mutatja ezt az is, hogy 2016 óta a tavalyi évben érkezett a legtöbb migráns: 2022-ben csaknem 330 ezer illegális határátlépést regisztráltak az unió frontországaiban. A kiemelt kép illusztráció.