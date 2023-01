Tengerbe zuhant a görög hadsereg egyik harci gépe, keresik a pilótákat

A kétüléses repülőgép gyakorló repülést hajtott végre, amikor lezuhant. A baleset a Peloponnészoszi-félszigeten fekvő Andravida légitámaszpontól 46 kilométerre történt. A média arról számolt be, hogy a két pilóta katapultált, de ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Görögország az első F-4 Phantom típusú, amerikai gyártású vadászbombázókat 1974-ben szerezte be.

According to Wiki, 316 Phantom F-4’s, still flying in active service.

Egypt 34, Greece 49, Iran 42, Japan 71, S. Korea 71, Turkey 49. pic.twitter.com/WtnJ4XGkr7

