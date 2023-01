Mumifikálódott holttestet találtak a rendőrök a lakásban, az igazság mindenkit elborzasztott

A 38 éves nő skizofréniában szenvedett, és közel négy évig senki sem látogatta. Sem a szociális szolgálatok, sem pedig a mentális egészségügyi csoport munkatársai nem keresték.

A nő családja végül 2021 májusában megkérte a rendőrséget, hogy törjenek be a lakásába. A rendőrök már csak a csontvázszerű holttestére bukkantak rá.

A fogászati leletek alapján azonosították, a halálának okát azonban nem tudták megállapítani. A nő feltehetőleg 2017 novemberében halt meg.

EXCLUSIVE Schizophrenic woman, 38, lay dead in social housing for nearly four years before her body was found in ‘mummified state’ with ‘I need help’ scrawled on her calendar

