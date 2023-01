Legalább harmincan életüket vesztették és rengetegen eltűntek a madagaszkári ítéletidőben

A katasztrófavédelmi hatóság szerint az áradásokat és földcsuszamlásokat okozó ítéletidő csaknem 89 ezer embert érintett a szigetországban. Faly Aritiana ezredes, a hatóság szóvivője elmondta, hogy sokan az összeomló házak törmelékei alá szorultak.

Authorities in Madagascar say flooding and landslides caused by the passage of tropical storm Cheneso across the island nation over the last few days have caused 30 deaths, left 20 missing and affected tens of thousands. https://t.co/tTApSdN88k

— The Associated Press (@AP) January 30, 2023