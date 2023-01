Elhunyt a legendás Bobby Hull

A szőke haja és fantasztikus sebessége miatt Golden Jet (Arany repülő) becenévre hallgató játékos 16 évet játszott a Chicago Blackhawksban, 604 gólt szerzett az együttesben, amivel a mai napig vezeti a klub örökrangsorát, 1961-ben pedig Stanley Kupát nyert a csapattal.

Hull 1957 és 1972 között erősítette a Blackhawks csapatát, sorozatban 13 olyan idénye volt, amikor legalább 30 gólt szerzett, karrierje során hatszor lépte át a félszáz találatot.

Hét idényben lett a liga gólkirálya, kétszer nyerte el a legértékesebb játékosnak járó MVP-trófeát és tízszer választották be az első számú All Star-csapatba. Később az akkor nem NHL-ben szereplő Winnipeg Jets színeiben folytatta pályafutását, majd amikor 1979-ben a kanadai gárda csatlakozott a ligához, 40 évesen még játszott néhány meccset a Jets és a Hartford Whalers gárdájával az NHL-ben.

The Winnipeg Jets Hockey Club and True North Sports + Entertainment are saddened to learn of the passing of Jets Hall of Famer Bobby Hull. pic.twitter.com/H9nbh9tePo

— Winnipeg Jets (@NHLJets) January 30, 2023