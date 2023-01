Az oroszok bevetették a Terminátort

Kreminna térségénél vetette be az orosz haderő a BMPT harckocsi-támogató járművét, amely nem hivatalosan a Terminátor nevet viseli. Az orosz védelmi minisztérium videót is közzé tett az éles bevetésről.

A háború már túllépte a tizenegyedik hónapot. Oroszország nyomul befelé Ukrajna területére, amely ellen az ukránok az Egyesült Államok és a NATO által szállított lőszerrel, felszerelésekkel és egyéb katonai eszközökkel védekeznek.

A harcok kezdete óta az orosz haderő viszonylag ritkán vetette be legmodernebb fegyvereit, azonban a napokban az orosz védelmi minisztérium megjelentetett egy felvételt, amelyen a BMPT – Terminátornak is becézett – tűztámogató harcjárműve látható éles bevetés alatt. Az orosz erők a Terminátort az egyik legintenzívebb fronton, Kreminnánál vetik be az ukrán erők feltartóztatására.

A BMPT-t körülbelül 30 évvel ezelőtt tervezte az UralVagonZavod, az orosz hadsereg harkocsigyártója. A harckocsi-támogató járművet a csecsenföldi harcok alapján fejlesztette ki a vállalat, ezért erős páncélvédettséggel rendelkezik. A harckocsik alapvetően T-72-es tankok vázára épülnek, viszont ismertek T-90-es és T-80-as vázra épített változatok is. A toronyban nincs kezelőszemélyzet, így a legénység mind az 5 tagja a páncéltestben helyezkedik el. A harcijárművet elsősorban harckocsik és gépesített lövész csapatok tűztámogatására használják.

A Terminator 30 milliméteres ikerlövegekkel van ellátva, amelyek hatásosak a gyalogsági erők, illetve alacsonyan repülő harci gépek ellen is. A jármű 4 Ataka páncéltörő rakétával van felszerelve – ezek hat kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek –, továbbá két AG-17D gránátvető és egy 7,62 milliméteres PKTM géppuska is szélesíti repertoárját.

A videófelvételen jól látszik, hogy a kilőtt lőszer elég erős, ahhoz, hogy szétszakítsa, és kidöntse a fákat.

Mark Cancian, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának vezető tanácsadója szerint a BMPT-ből Oroszország mindössze egy-két tucatot vet be a konfliktusban – számolt be a Newsweek.

Kiemelt kép forrása: YouTube