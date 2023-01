A szavuk is elakadt, miután a kislány iskolatáskájába pillantottak

A pisztolyt a kislány egyik osztálytársa találta meg, aki gyorsan szólt a tanároknak. A helyszínre érkező rendőrök a fegyvert – amely szerencsére nem sült el – elkobozták.

A kislány édesapja később a rendőröknek bevallotta, hogy az eset azért történhetett meg, mert ő véletlenül a táskában hagyta a pisztolyát, és elfelejtette kivenni belőle, mielőtt a lányt iskolába küldte.

