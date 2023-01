Többen meghaltak az új-zélandi ítéletidőben

Pénteken rendkívüli állapotot hirdettek ki az 1,6 milliós nagyvárosban, ahol a helyi nyári időszakban szokatlannak számító felhőszakadás okozta áradások miatt sokakat ki kellett költöztetni otthonából, és a város repülőterét is le kellett zárni. A rendkívüli eső a hétvégén is folytatódott, s a városvezetés szerint egészen hétfő reggelig sok csapadékra lehet még számítani.

Új-Zéland legnagyobb légikikötője, az aucklandi nemzetközi repülőtér vasárnap részben víz alatt állt, időközben azért már tudott fogadni járatokat, és fel is szállhattak repülőgépek. A felvételeken részben elárasztott várótermeket lehetett látni.

Auckland and large parts of the country’s north island remain under a state of emergency, with thousands of properties still without power and hundreds with no water supply https://t.co/B7Zx6YUbEZ

After the flood, I think there will be a lot more people who will consider climate change when they vote.

This is what the climate crisis looks like.

This is why we need Govt action to cut emissions from the biggest climate polluters. #TooManyCows pic.twitter.com/FQHr6S5sy7

