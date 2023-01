Egyre több horvát megélhetését nehezíti meg a szankciós infláció

Horvátországban a szankciós infláció miatt egyre többen küzdenek megélhetési nehézségekkel. Egy felmérés szerint legtöbben hónapról hónapra élnek, és csupán a horvátok 18%-ának van megtakarítása, a lakosság negyedének viszont van valamilyen hitele.

„A horvát családok a bevételeik 60-70%-át költik élelmiszerre valamint lakhatási költségekre, és éppen ezek ára emelkedett leginkább az elmúlt egy évben. Egy másik felmérés arra is rámutatott, hogy a horvát állampolgárok a legtöbbet az élelmiszeren spórolnak. A megkérdezettek fele mondta azt, hogy kevesebb zöldséget, húst és gyümölcsöt vásárol, és abból is az olcsóbb fajtát választja. Vannak azonban, akik az árammal és a gázzal takarékoskodnak. De olyanok is, akik lemondanak az utazásról, illetve az egyéb más szórakozási lehetőségekről, mint a mozi, az étterem, és a bárok, vagy éppen nem rendelnek ételt elvitelre” – számolt be róla az M1 zágrábi tudósítója.

A kiemelt kép illusztráció.