Több tízezer tüntető követelt magasabb béreket a pedagógusoknak a portugál fővárosban

A portugál pedagógusok szakszervezete azt akarja elérni, hogy a kormány legalább 120 eurós (mintegy 46 ezer forintos) fizetésemelést adjon a tanároknak és más iskolai dolgozóknak. Korábban a portugál vezetés – bár nem konkrétan a pedagógusokra vonatkozóan – azt ígérte, hogy 52 euróval emeli a havi fizetését minden olyan állami alkalmazottnak, aki 2600 euró (1 millió forint) alatt keres.

Tens of thousands of teachers march in Lisbon to demand better pay and conditions https://t.co/fuUoHUATKy pic.twitter.com/nk8SoifIzZ

— Reuters (@Reuters) January 28, 2023