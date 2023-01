Több mint háromezer háztartás maradt áram nélkül Székelyföldön a hirtelen lezúduló hó miatt

Beköszöntött az igazi tél Székelyföld magasabban fekvő településeire, helyenként 30 centiméteres hótakaróval. A hirtelen lezúduló hó miatt Hargita megyében több mint 3000 háztartás maradt áram nélkül. A helyreállítás zajlik, a helyieknek viszont további erős havazásra kell felkészülniük, a térségben másodfokú riasztás van érvényben – hangzott el az M1 Híradóban szombaton.

Bögöz és Nagysolymos között 11 településen összesen 25 transzformátor hibásodott meg, köztük Nagygalambfalván és Székelykeresztúron is sokan áram nélkül maradtak. A települések egy részén sikerült visszaállítani a szolgáltatást, a szakemberek folyamatosan dolgoznak. A havazás és a felerősödő szél miatt vasárnap reggelig tartó másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, az előrejelzés szerint négyzetméterenként 25-40 liternyi csapadékra kell számítani, a szél pedig akár 50 kilométer per órás is lehet a nap folyamán. A Bukarest felől érkező teherszállító sofőrök elmondták, hogy az éjszaka 9-10 órát álltak a hótorlaszok miatt. A gépkocsivezetőket arra figyelmeztetik, vezessenek óvatosan, és csak kellően felszerelt gépjárművel induljanak útnak – tájékoztatott Száva Enikő, a közmédia riportere Décsfalváról bejelentkezve.