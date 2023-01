Bőröndbe rejtette barátnője feldarabolt testét a féltékeny férfi

A 23 éves Valentina Trespalacios maradványaira egy hajléktalan bukkant rá a kolumbiai Bogotában. A közreműködésével sikerült értesíteni a rendőröket, akik azonosították a testrészeket – számolt be róla a Daily Mirror.

The boyfriend of a DJ has been arrested in an airport after a woman’s body was found dismembered in suitcasehttps://t.co/XA9AsZv82d

