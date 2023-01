Amerikai külügyi államtitkár: Örülünk, hogy az Északi Áramlat 2 egy fémdarab a tengerfenéken

A politikus úgy fogalmazott: „Cruz szenátorhoz hasonlóan én is, és szerintem a kormányzat is nagyon örül annak, hogy az Északi Áramlat 2 most már egy fémdarab a tenger fenekén.”

At a Senate hearing, top US diplomat Victoria Nuland celebrated the Nord Stream 2 pipeline bombing:

“Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is, very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea.” pic.twitter.com/KS5OM4N165

