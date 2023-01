OPCW: Vegyi fegyvert vetettek be a szíriai kormányerők Dúmában 2018-ban

A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) csaknem kétéves vizsgálódást követően megállapította pénteken, hogy 2018-ban az akkor a szíriai lázadók által ellenőrzött Dúma városban a szíriai hadsereg legalább egy katonai helikopteréről két, klórgázt tartalmazó tartályt dobtak le lakóépületekre, ami 43 ember halálát okozta.

A Damaszkusz északkeleti elővárosa elleni támadás 2018 áprilisában része volt annak az átfogó katonai offenzívának, amelynek következtében a főváros környéki térség aztán visszakerült a kormányerők ellenőrzése alá.

Az OPCW egy korábbi vizsgálata során, 2019 márciusában már megállapították, hogy vegyi támadást hajtottak végre Dúmában, de annak a nyomozásnak nem volt feladata, hogy az elkövetőket is megnevezze.

A pénteken közzétett friss vizsgálati eredmények szerint négy elkövetőt azonosítottak egy légierő-elitalakulatban.

Neveket nem hoztak nyilvánosságra. Megállapításait a szervezet mintegy 70 biológiai és környezeti minta elemzésére, műholdfelvételekre, 66 tanú vallomására és lőszertesztekre alapozta – közölte az OPCW. „A világ most már tudja a tényeket. Innentől a nemzetközi közösségen múlik, hogy lépéseket tegyen” – mondta Fernando Arias, az OPCW főigazgatója.

Szíria tagadja, hogy valaha vegyi fegyvert vetett volna be. Ugyanakkor az ENSZ és az OPCW egy korábbi közös vizsgálata már korábban is arra jutott, hogy a szíriai kormányerők 2017 áprilisában szarint vetettek be a harcokban, és több alkalommal használtak klórgázt is fegyverként. A vizsgálat során továbbá arra jutottak, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet mustárgázt vetett be.

Az OPCW nyomozóinak munkáját Szíria és a vele szövetséges Oroszország élesen ellenzi, és törvénytelennek tartja. Damaszkusz és Moszkva nem volt együttműködő a vizsgálat során. Tagadták, hogy vegyi fegyvert vetettek volna be, és azt állították, hogy a dúmai támadást megrendezték.

Az OPCW jelezte, hogy megvizsgáltak számos olyan elméletet, amely az oroszok szerint az eset hátterében állhatott,

például azt, hogy a klórt tartalmazó tartályokat és a holttesteket utólag helyezték volna el a helyszínen, vagy azt, hogy a mérges gáz egy közeli, a lázadók által használt raktárépületből szivárgott volna ki. Végül egyik elképzelést sem tartották megalapozottnak.

A vizsgálat összefoglalójában leszögezték, hogy azon a helyen, ahol a legtöbb ember vesztette életét, a klórtartály egy háromemeletes lakóház tetejére zuhant. Nem törte át teljesen a tetőt, de berepesztette, és az épületben nagy koncentrációban szétáradt a mérges gáz, ami 43 ember halálához vezetett.

A dúmai vegyi támadás után egy héttel az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország válaszul rakétacsapásokat mért a szíriai kormányerőkre.

A kiemelt kép illusztráció.