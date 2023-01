Még a rendőrök sem hitték el, mi okozta bombariadót

Jobb félni, mint megijedni – gondolta egy társasház lakója a louisianai Amelia városában, miután pár napja délelőtt értesítette a rendőrséget, hogy gyanús tárgyat talált a lakásában.

A rendőrök és a tűzoltók a helyszínre siettek. A lakó elmondása szerint nemrég halálos fenyegetést is kapott, most pedig egy kendőbe bugyolált tárgyról készült videót küldtek neki. A fenyegetők azt mondták, a tárgy a lakásában van.

Crime headline of the day. ‘Unknown possible explosive device’ that prompted evacuation was an egg, officials say https://t.co/0DeclJW3dD

— Meg Gardiner (@MegGardiner1) January 25, 2023